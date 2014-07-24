Президент Финляндии считает, что рейс MH17 сбили сепаратисты

По мнению Ниинистё, с точки зрения международного права в его западной трактовке Крым не является частью России. В то же время он отметил, что в России думают иначе. «Справедливость» и «правда» стали многозначными понятиями, сказал президент в интервью программе Yle A-Studio.

Читайте такжеКэмерон осудил решение Франции поставить в Россию «Мистрали»Глава Финляндии также прокомментировал случай со сбитым под Донецком пассажирским самолетом «Малайзийских авиалиний». Президент считает достоверной версию о том, что самолет был сбит ракетой с контролируемой сепаратистами территории.

"Очевидно, что самолет сбили ракетой, запущенной с контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины", - считает Ниинистё.

В то же время он полагает, что сепаратисты могли сбить пассажирский самолет по ошибке в силу того, что ракетная установка, которой они пользовались, не была оснащена аппаратурой, способной распознавать самолеты.