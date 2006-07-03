10 главных достижений новой власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил наиболее значимые успехи новой украинской власти.

Журналу «Профиль Украина» Президент назвал следующие 10 главных достижений:

1. Честные и прозрачные парламентские выборы. При этом В.ЮЩЕНКО отмечает: «Это был первый экзамен Украины на демократию, и я горжусь, что власть выдержала этот экзамен». По словам Президента, он был арбитром в процессе формирования парламентской коалиции и настаивал на основном принципе - формирование коалиции начинается с соглашения, а не с раздела портфелей. Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет работать с коалицией и поддерживать постоянный диалог с оппозицией: «Это - моя принципиальная позиция, ведь оппозиция - это тоже Украина».

2. Свобода слова. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в стране нет запретных тем, персон, никого не удивляет, что пресса и телевидение открыто критикуют власть. В то же время, по его словам, процесс становления свободы слова в Украине еще продолжается, и власть с журналистами «еще многое должны сделать вместе».

3. Выведение украинского контингента из Ирака. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что данный пункт был одним из его предвыборных обещаний во время президентской кампании. В то же время, по словам Президента, вывод военного контингента не означает, что Украина оставляет Ирак. «Этот регион чрезвычайно перспективен, потому мы боремся за увеличение экономического присутствия Украины в Ираке. Уже разработана программа в сферах, представляющих взаимный интерес как для украинской, так и для иракской стороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

4. Украина - региональный лидер. В этой связи Президент подчеркнул, что 2005 год был периодом, когда Украина впервые выступила с серьезными международными инициативами, которые были поддержаны и высоко оценены партнерами Украины как на Западе, так и на Востоке. Отметив принятие украинского плана урегулирования Приднестровского конфликта, В.ЮЩЕНКО заявил: «Мы начали наводить порядок на наших границах, бороться с контрабандой. Моя цель - за годы своего президентства вывести Украину в региональные лидеры, чтобы голос нашей страны звучал в вопросах демократизации региона, в вопросах разрешения замороженных конфликтов».

5. Прозрачная приватизация «Криворожстали». Данный пункт В.ЮЩЕНКО также отметил как один из основных в его предвыборной программе. «Во время продажи предприятия власть продемонстрировала, что отныне приватизация будет проводиться открыто и прозрачно. При этом я четко заявил, что реприватизации в Украине не будет», - подчеркнул Президент, добавив, что только суд может установить, были ли нарушения закона в вопросах приватизации.

6. Исключение из «черных списков» ФАТФ. «Снятие мониторинга - это признание того, что Киев достиг прогресса в решении проблемы отмывания грязных денег, наладил систему внутреннего мониторинга за финансовыми потоками», - заявил В.ЮЩЕНКО.

7. Отмена поправки Джексона0Вэника. «Во время своего визита в США в апреле 2005 года я призвал американские власти отменить принятую еще в советские времена поправку Джексона-Вэника. Ее отмена будет теперь способствовать нормализации торговых отношений с Соединенными Штатами», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что отмена поправки стала чрезвычайно важным политическим сигналом стратегического партнера и признанием демократических преобразований в Украине.

8. Продвижение на пути в ВТО. В данном контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина проводила переговоры относительно условий присоединения к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), а затем к ВТО еще начиная с 1994 года. Однако, по его словам, «лишь за последние девять месяцев пройдено 90% пути в эту организацию». При этом Президент заявил: «Власть убеждена, что к концу 2006 года Украина присоединится к ВТО», добавив, что соглашением о формировании коалиционного большинства в Верховной Раде предусмотрено голосование по законам, необходимым для присоединения Украины к ВТО, как первоочередным.

9. Улучшение инвестиционного климата. По словам Президента, два года тому назад политическая ситуация в Украине не способствовала внешнему инвестированию, и бизнес не был уверен в целесообразности вкладывания денег в украинскую экономику. «Новая украинская власть существенно продвинулась на пути детенизации экономики», - заявил В.ЮЩЕНКО, отметив также, что одной из первоочередных задач 2005 года была дерегуляция экономики, когда власть отменила сотни регулятивных актов, мешавших бизнесу. Сегодня же, по словам Президента, задача номер один - судебная реформа. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что прирост иностранных инвестиций в 2005 году составил 7,3 млрд. долларов, в 3,3 раза превысив показатель 2004 года, став самым крупным за годы Независимости. В то же время, отметил В.ЮЩЕНКО, прирост иностранных инвестиций за І квартал 2006 года составил 23 млн. долларов, что в 3,9 раза больше показателя соответствующего периода 2005 года. «Стабильная экономическая ситуация и значительный инвестиционный потенциал позволяют ожидать прироста капитала в 2006 году в 4-5 млрд. долларов», - добавил он.

10. Шаги в решении демографической проблемы, увеличение социальных выплат и рост благосостояния граждан. Напомнив, что одним из приоритетных пунктов его предвыборной программы было увеличение выплат молодым мамам до 8,5 тыс. грн., В.ЮЩЕНКО сказал: «И это уже дало позитивный результат - впервые за последнее десятилетие в Украине увеличивается рождаемость». Кроме того, по его словам, в 2005 году социальная эффективность экономики возросла пятикратно: прирост одного процента ВВП обеспечил 8% прироста реальных доходов населения против 1,6% в 2004 году. «За январь-май нынешнего года реальные доходы населения возросли на 21,4%, средняя заработная плата - на 35,7%, пенсия - на 28,3%, депозиты населения - на 11,4%», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, конечно, рост платежеспособности населения приводит к росту цен - так рынок реагирует на толщину кошельков покупателей, и потому важно, для обеспечения стабильности цен, чтобы наименее защищенные граждане получили соответствующие компенсации. «Над этим будет работать новое правительство», - сказал В.ЮЩЕНКО.