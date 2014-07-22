Эксперты сомневаются, что парламентские выборы состоятся в срок (опрос)

Более половины политических экспертов считают, что озвученные Петром Порошенко сроки проведения досрочных парламентских выборов являются нереальными.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Так, лишь 40% респондентов уверены, что досрочные парламентские выборы состоятся в срок, анонсированный Президентом Украины – 26 октября 2014 года. В то же время 30% опрошенных считают, что указанный срок для назначения досрочных выборов в Верховную Раду является маловероятным, и выборы, если и состоятся, то будут проведены позже указанной даты. 30% участников опроса затруднились с ответом.

На вопрос о системе выборов в парламент большинство экспертов – 43,4% считают, что на выборах сохранится смешанная система, как и предусмотрено действующим избирательным законодательством. И 20% уверены, что новый закон закрепит пропорциональную систему с закрытыми списками. Лишь 26,6% экспертов считают, что пропрезидентским силам в парламенте удастся принять предложенную Петром Порошенко систему выборов с открытыми пропорциональными списками. Никто из экспертов не считает, что возможен вариант проведения выборов на исключительно мажоритарной основе. 10% опрошенных затруднились дать свой прогноз.

Немногим более половины политических экспертов поддерживают идею запрета Компартии Украины: 53,4% принявших участие в опросе экспертов считают, что Коммунистическую партию Украины следует запретить в судебном порядке. 40% отрицательно относятся к этой идее, 6,6% не имеют собственного мнения на этот счет.

Эксперты также оценили шансы Юлии Владимировны Тимошенко вернуться в «большую политику» в случае проведения досрочных парламентских выборов.

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Большинство экспертов (46,6%) высказало мнение, что лидер «Батькивщины» никуда из высшей лиги украинской политики не выходила. В то же время 23,4% опрошенных полагают, что Тимошенко сейчас пребывает вне «большой политики», однако у неё есть шансы туда вернуться, если в ближайшее время состоятся досрочные парламентские выборы. 20% экспертов убеждены, что таких шансов у неё нет. 3,4% думают, что шансы на возвращение у Тимошенко появятся после 2014 года, а 6,6% затруднились дать однозначный ответ.

На вопрос о том, какая из политических сил – «Солидарность» или «Радикальная партия Олега Ляшко» могут набрать больший процент голосов в случае проведения досрочных парламентских выборов, 50% респондентов ответили, что наибольшие шансы есть у президентской партии «Солидарность», а 20% — у проекта Олега Ляшко. 10% убеждены, что обе партии наберут приблизительно равное количество голосов украинских избирателей. 20% экспертов затруднились с выбором ответа.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Виталий Бала (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Артем Биденко (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Денис Богуш (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Кость Бондаренко (политолог, руководитель Институт украинской политики), Александр Булавин (политтехнолог), Павел Булгак (журналист, политический эксперт), Петр Бурковский (политолог), Сергей Гайдай (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.ком»), Алексей Гарань (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии), Алексей Голобуцкий (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций), Дмитрий Джангиров (политолог, политтехнолог), Игорь Жданов (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Вадим Карасев (политолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор центра исследований проблем гражданского общества), Александр Логинов (политолог), Анатолий Луценко (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Евгений Магда (политический обозреватель), Ярослав Макитра (политтехнолог), Константин Матвиенко (политолог, глава корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Николай Михальченко (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины), Владимир Поляков (политтехнолог), Игорь Попов (политолог), Виталий Портников (журналист, политический обозреватель), Павел Кругляковский (политический консультант), Екатерина Одарченко (политтехнолог), Василий Стоякин (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Евгений Филиндаш (политолог), Владимир Цыбулько (политолог), Александр Черненко (политический эксперт, председатель Правления ВОО «Комитет избирателей Украины»), Олеся Яхно-Белковская (политический эксперт).