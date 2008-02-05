Тимошенко хочет, чтоб устранением газовых посредников занялся Турчинов

Министерство иностранных дел и Национальная акционерная компания (НАК) “Нафтогаз Украины” с участием премьер-министра Украины должны начать переговоры со странами - поставщиками газа о переходе на прямые поставки без участия посреднических структур.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в протоколе по итогам совещания по вопросам финансового состояния НАК “Нафтогаз Украины”, которое состоялось сегодня с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот протокол должен быть доработан в течение двух дней, чтобы уложиться в определенные Президентом сроки. “Только 10 дней (есть – УНИАН) для того, чтобы реализовать эти вещи”, – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что план финансового оздоровления НАК “Нафтогаз Украины” должен быть разработан в течение 10 дней.

Кроме того, премьер-министр заявила, что контроль за выполнением всех поручений по этим вопросам будет возложен на первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

“Я тоже буду эти 10 дней контролировать все, что делается”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер подчеркнула, что нужно “снять НАК “Нафтогаз Украины” и всю страну с крючка крупнейшей коррупционной модели, которая существует на пространстве СНГ и Европы”.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение в течение 10 дней согласовать единую стратегию относительно газовых переговоров.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что СНБО одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки газа и об отказе от услуг «РосУкрЭнерго», «УкрГазЭнерго» и других посредников, которые являются «не эффективными для украинской газотранспортной системы и для газового рынка Украины". По ее словам, НАК “Нафтогаз Украины” будут возвращены все права по реализации газа внутри страны.

4 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров усилить монопольный статус НАК «Нафтогаз Украины». Как сказала секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, речь “идет о подготовке предложений по изменению статуса НАК «Нафтогаз Украины», функций ... с точки зрения усиления таких функций, как консолидированная естественная монополия на рынке газа».

При этом, она отметила, что Президент поручил правительству не допустить изменения цен на импортный газ, обеспечить стабильный и бесперебойный транзит газа в страны Европы и бесперебойную поставку газа населению страны.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) создана в 2004 году на паритетных основах ЗАО «АБ «Газпромбанк» и Райффайзенбанк АГ. Сегодня компания является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo заключили 29 июня 2004 года договоры о ставке за транзит газа по территории Украины и об условиях передачи в эксплуатацию RosUkrEnergo украинских подземных газовых хранилищ.

В январе 2006 года был подписан пятилетний контракт с RosUkrEnergo на поставки российского газа в Украину. В 2007 году газ Украине поставлялся по 130 дол. за 1 тыс. куб. м, в 2008 году - по 179,5 дол. Транзитная ставка на 2008 год была повышена с 1,6 дол. до 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.