СМИ: Террористы подтвердили, что у них была установка "Бук"
Ракетная установка "Бук" прибыла из России, и по всей вероятности, ее уже отправили обратно.
Об этом сообщил один из лидеров донецких сепаратистов, комбат "Востока" Александр Ходаковский, информирует "Эхо Москвы" со ссылкой на интервью сепаратиста агентству Reuters.
По словам Ходаковского, комплекс, скорее всего, прибыл из Луганска и находился вблизи города Снежное.
Посол России в ООН Виталий Чуркин косвенно признал подлинность записей СБУ с переговорами боевиков о сбитом лайнере и заявил, что это был конфуз, а не акт терроризма.
По его словам, террористы думали, что сбили военный самолет, это был конфуз, а не терроризм.
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Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».
По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев; 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики); также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.
Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.
Боевики препятствовали доступу к месту аварии.
Сегодня, 23 июля, Служба безопасности Украины заявила, что собрала бесспорные доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к катастрофе малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над Донбассом.