Литвин будет баллотироваться на следующих выборах Президента
16:02, 03 июля 2006Политика
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Политик ответил на популярный вопрос
Бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в 2009 году будет баллотироваться на должность Президента Украины.
Об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время интернет-конференции в "Украинской правде".
"Поскольку меня очень часто спрашивают о том, буду ли я баллотироваться в 2009 году, чтобы отбросить подобные вопросы в будущем, отвечаю: я буду баллотироваться на следующих выборах Президента", подчеркнул экс-спикер.
Как сообщал УНИАН, Народный блок Литвина не прошел в парламент на выборах 26 марта. Сейчас В.ЛИТВИН занимает должность вице-президента Национальной академии наук.
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