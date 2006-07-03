Литвин будет баллотироваться на следующих выборах Президента

Бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в 2009 году будет баллотироваться на должность Президента Украины.

Об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время интернет-конференции в "Украинской правде".

"Поскольку меня очень часто спрашивают о том, буду ли я баллотироваться в 2009 году, чтобы отбросить подобные вопросы в будущем, отвечаю: я буду баллотироваться на следующих выборах Президента", подчеркнул экс-спикер.

Как сообщал УНИАН, Народный блок Литвина не прошел в парламент на выборах 26 марта. Сейчас В.ЛИТВИН занимает должность вице-президента Национальной академии наук.