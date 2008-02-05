Яценюк оштрафует 47 регионалов, 10 бютовцев и 7 нардепов из НУ-НС

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня, 5 февраля, огласил список народных депутатов, которые в письменном виде не зарегистрировались перед началом пленарного заседания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в частности, не зарегистрировались 47 представителей фракции Партии регионов, 10 - фракции БЮТ, 7 - фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона», 2 – фракции Коммунистической партии Украины, 2 – фракции Блока Литвина.

Как сообщалось ранее, 25 января 2008 года председатель ВР подписал Распоряжение «О порядке учета рабочего времени и начисления заработной платы народным депутатам Украины».

В частности, зарплата будет начисляться народным депутатам Украины на основании табеля учета рабочего времени, подписанного председателем, секретарем, заведующим секретариатом соответствующего комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

Документом предусматривается взыскание в случае не выполнения народными депутатами Украины своих рабочих обязанностей.

Так, парламентарии не будут получать зарплату в случае препятствования ими проведению пленарных заседаний и отсутствия без уважительных причин на пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и тому подобное.

Обобщенная информация об участии народных депутатов Украины в пленарных заседаниях, заседаниях соответствующих комитетов, комиссий будет подаваться ежемесячно председателю ВР, а также будет размещаться на официальном веб-сайте Верховной Рады.