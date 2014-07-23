Боинг сбили сепаратисты, но по ошибке - разведка США

По словам разведчиков США, прямых доказательств причастности России к авиакатастрофе нет. Они предполагают, что сепаратисты сбили пассажирский самолет ракетой SA-11 «земля-воздух», сообщает Радио Свобода.

Разведчики США отмечают, что Россия продолжает доставлять боевикам на Донбассе оружие, включая ракеты и танки. Но, отмечают они, неизвестно, принимали ли россияне участие в запуске ракеты, которая попала в пассажирский самолет. Разведчики также не могут сказать тренировала ли Россия боевиков, которые запустили ракету.

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В понедельник президент США Барак Обама заявил, что самолет малайзийских авиалиний «был сбит с территории, контролируемой сепаратистами». Обама также подчеркнул, что Россия тренировала сепаратистов и «вооружала их, поставляя, в частности, зенитное оружие».

Самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля на востоке Украины. СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров, из которых следует, что самолет сбили именно боевики. СБУ заявляет, что имеет доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» руководили российские военные специалисты.

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, все они погибли.