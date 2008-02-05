Ющенко хочет уже начинать переговоры о зоне свободной торговли с ЕС

Украина надеется в ближайшее время начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Генеральном совете Всемирной торговой организации в Женеве.

По его словам, Украина рассматривает этот этап как важный в процессе продвижения к свободному передвижению товаров, капитала и рабочей силы.

«Убежден, что свободный доступ к крупнейшим мировым рынкам даст новый и мощный импульс для малого и среднего бизнеса в стране», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы все торговые отношения между странами мира базировались на принципах равного партнерства, открытости, отказа от препятствий и ограничений.