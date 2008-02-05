Россия надеется, что Украина не выдвинет ни одной претензии на ее пути в ВТО
И уже строит планы на будущее
Россия приветствует вступление Украины во Всемирную организацию торговли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал старший советник постпредства России при международных организациях Юрий АФАНАСЬЕВ перед началом заседания генерального совета ВТО в Женеве, отвечая на вопросы украинских журналистов.
Ю.АФАНАСЬЕВ прогнозирует, что Россия в июле тоже станет членом этой всемирной организации.
«Мы приветствует вступление Украины, мы очень довольны», - сказал он.
Он выразил убеждение, что Украина не будет выдвигать каких-либо условий и претензий к России на пути ее присоединения к ВТО.
«Когда мы будем членами ВТО, мы будем решать все проблемы, которые могут возникнуть на базе соглашений ВТО», - сказал Ю.АФАНАСЬЕВ.
Он высказал мнение, что даже если бы Украина захотела помешать России вступить в ВТО, ей бы было это очень сложно сделать.
«Но мы исходим из того, что украинские руководители неоднократно заявляли, что такого не будет», - отметил советник постпреда РФ.