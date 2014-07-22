Студентов и аспирантов стационара освободили от мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об изменениях в законодательство относительно гарантий студентам и аспирантам, которые призываются на военную службу. Документом определено, что студенты и аспиранты дневной формы обучения не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с Законом Украины № 1575-VII «О внесении изменений в законы Украины «Об образовании» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», за студентами, курсантами, слушателями, стажерами, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и педагогическими, научно-педагогическими работниками в период прохождения ими военной службы по призыву по мобилизации, на особый период сохраняются места учебы (в том числе за счет средств государственного бюджета для лиц, которые учились за счет этих средств) в учебных заведениях.

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Также за гражданами, говорится в сообщении, которые прервали учебу или работу в учебных заведениях в связи с призывом сохраняться дополнительные виды социального и материального обеспечения, место работы, должность и предыдущий средний заработок, уменьшаться размер платы за обучение.

Кроме того, они получат право на отсрочку для сдачи экзаменационной сессии и государственной аттестации в учебных заведениях на указанный период.

Кабинет Министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом в месячный срок со дня вступления в силу. Закон вступает в силу со дня его опубликования, говорится в сообщении.