Заместителем главы АП назначен Филатов

18:59, 22 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Филатова заместителем главы Администрации Президента Украины.

Олексій Філатов (посередині) / Вікіпедія

Текст соответствующего указа от 22 июля 2014 года размещен на официальном сайте главы государства.

Алексей Филатов - украинский адвокат, специалист в области судебной практики.

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Филатов специализируется на судебном процессе, корпоративном праве, антимонопольном и конкурентном праве, праве интеллектуальной собственности.

Возглавляя судебную практику компании "Василь Кисиль и Партнеры", Филатов принимал активное участие в проектах в сферах корпоративного права и слияний и поглощений, включающих потенциальные или существующие судебные споры или судебные риски.

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