Заместителем главы АП назначен Филатов
18:59, 22 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Филатова заместителем главы Администрации Президента Украины.
Алексей Филатов (посередине) / Википедия
Текст соответствующего указа от 22 июля 2014 года размещен на официальном сайте главы государства.
Алексей Филатов - украинский адвокат, специалист в области судебной практики.
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Филатов специализируется на судебном процессе, корпоративном праве, антимонопольном и конкурентном праве, праве интеллектуальной собственности.
Возглавляя судебную практику компании "Василь Кисиль и Партнеры", Филатов принимал активное участие в проектах в сферах корпоративного права и слияний и поглощений, включающих потенциальные или существующие судебные споры или судебные риски.
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