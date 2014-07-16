Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ
16:03, 16 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Виталия Яловенко заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Порошенко осуществил кадровые изменения в СБУ
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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