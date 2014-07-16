Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Виталия Яловенко заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Читайте такжеПрезидент осуществил кадровые перестановки в СБУДругим указом Порошенко назначил Игоря Созданого начальником Департамента оперативного документирования СБУ, уволив с этой должности Бориса Дица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter