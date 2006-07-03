Милиция нашла вора, ограбившего Витренко

Правохранители задержали одного из злоумышленников, которые 17 июня в Херсонской области на автодороге Херсон-Симферополь похитили из автомобиля лидера ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО личные вещи и документы.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, работники милиции выяснили, что около 9.00 в тот день автомобиль заявительницы “Фольксваген-Мультиван” следовал в направлении Симферополя. Проехав с.Тарасовка Цюрупинского района Херсонской области, Н.ВИТРЕНКО предложила водителю свернуть на поселковую дорогу, которая ведет в направлении с.Приветное этого же района. Оставив автомобиль, по словам заявительницы, в 20 метрах от автодороги Херсон-Симферополь, она вместе с представителем партии отошла от него на расстояние приблизительно 15-20 метров в поле с целью сфотографироваться на фоне цветущих маков. Дверцы автомобиля и окно остались открытыми. Вернувшись к автомобилю минут через 20-30, Н.ВИТРЕНКО обнаружила, что из салона исчезла дамская сумочка, в которой находились ее документы и личные вещи.

С целью раскрытия данного преступления УМВД Украины в Херсонской области были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий. Областным Управлением уголовного розыска были выдвинуты ряд версий совершения преступления, среди которых и причастность к этому происшествию местных жителей и лиц из числа “гастролеров”. Согласно полученной информации преступники могли скрываться в Одессе, куда сразу и были направлены наиболее опытные следователи. Принятыми мерами в Одессе один из злоумышленников был задержан. У него изъяли удостоверение кандидата в народные депутаты на имя Н.ВИТРЕНКО, четыре буклета с надписью “Блок Наталии Витренко – Народная оппозиция”, футляр серебристого цвета с очками, дисконтная карточка “Козырная карта”, две визитки “Витренко Наталия Михайловна”, справку-счет за проживание в гостинице Запорожье на ее имя и квитанцию о приобретении в пункте обмена 1000 долларов США.

На данное время УМВД Украины в Херсонской области проводятся мероприятия по задержанию еще двух лиц, которые принимали участие в совершении данного преступления.