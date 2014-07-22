Рада приняла закон, позволяющий распустить фракцию КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, парламент с пятого раза поддержал это решение. «За» проголосовали 232 из 250 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.Читайте такжеТурчинов считает КПУ "ненавидящей свой народ политической силой"

Этим законом предусматривается, что председатель Верховной Рады Украины может объявлять о роспуске фракции, если количественный состав депутатской фракции стал меньше минимального количества народных депутатов, которые были в самой маленькой фракции, сформированной на протяжении первой сессии парламента.

Как сообщалось, на первой сессии парламента текущего созыва меньше всего депутатов было во фракции КПУ, а в настоящее время из нее вышли несколько депутатов. Поэтому, соответственно, количество депутатов в составе фракции КПУ уменьшилось по сравнению с их количеством на первой сессии.Читайте такжеМинюст просит суд запретить КПУ (обновлено)

Турчинов заверил, что сегодня направит закон на подпись президенту, и после этого объявит о роспуске фракции КПУ.

Фракция “Свободы” встретила это решение аплодисментами и исполнила в сессионном зале Государственный Гимн Украины.