Левченко выгнали из зала Верховной Рады
В Верховной Раде произошла драка между депутатами из фракций Партии регионов и ВО «Свобода».
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от “Свободы” хотели побить депутата-регионала Николая Левченко, который с трибуны заявил о том, что мирный план президента Петра Порошенко провален.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов прервал выступление Левченко, после чего депутат подошел к спикеру выяснять ситуацию, почему ему не дают выступать.
В это время к трибуне подбежали несколько «свободовцев», в частности, Игорь Мирошниченко, и стали толкать Левченко. На его защиту встали несколько «регионалов». После чего началась толкотня и небольшая драка в секторе между рядами коммунистов и «регионалов». На данный момент драка прекратилась.
Председатель ВР поставил на голосование вопрос об удалении из сессионного зала депутата Левченко за провокации в сессионном зале.
За это решение проголосовал 171 народный депутат (при необходимых 150 — УНИАН) из 298, зарегистрированных в сессионном зале.
Решение принято. Не голосовали в полном составе фракции ПР, КПУ и группа “За мир и стабильность”.
Из группы “Экономическое развитие” проголосовал только 1 народный депутат.
Председатель ВР попросил Левченко покинуть сессионный зал. “Я прошу вас покинуть сессионный зал. Мы теряем время”, - сказал Турчинов.