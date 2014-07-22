Левченко выгнали из зала Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от “Свободы” хотели побить депутата-регионала Николая Левченко, который с трибуны заявил о том, что мирный план президента Петра Порошенко провален.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов прервал выступление Левченко, после чего депутат подошел к спикеру выяснять ситуацию, почему ему не дают выступать.

В это время к трибуне подбежали несколько «свободовцев», в частности, Игорь Мирошниченко, и стали толкать Левченко. На его защиту встали несколько «регионалов». После чего началась толкотня и небольшая драка в секторе между рядами коммунистов и «регионалов». На данный момент драка прекратилась.

Председатель ВР поставил на голосование вопрос об удалении из сессионного зала депутата Левченко за провокации в сессионном зале.

За это решение проголосовал 171 народный депутат (при необходимых 150 — УНИАН) из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принято. Не голосовали в полном составе фракции ПР, КПУ и группа “За мир и стабильность”.

Из группы “Экономическое развитие” проголосовал только 1 народный депутат.

Председатель ВР попросил Левченко покинуть сессионный зал. “Я прошу вас покинуть сессионный зал. Мы теряем время”, - сказал Турчинов.