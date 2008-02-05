Прокуроры просят для обвиняемых в убийстве Гонгадзе от 12 до 14 лет

Сторона обвинения в деле о гибели журналиста Георгия Гонгадзе просит суд назначить подсудимым Николаю ПРОТАСОВУ, Валерию КОСТЕНКО и Александру ПОПОВИЧУ конкретные сроки наказания в виде лишения свободы.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сегодня, выступая в дебатах, прокуроры просили осудить Н.ПРОТАСОВА к 14 годам лишения свободы, А.ПОПОВИЧА – к 13 годам и В.КОСТЕНКО – к 12 годам.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, до начала дебатов В.КОСТЕНКО на соответствующий вопрос суда полностью признал себя виновным, двое других – частично, поскольку они настаивали, что у них не было предварительного сговора о совершении убийства журналиста.

Кроме того, Н.ПРОТАСОВ заявил, что на момент совершения преступления он не был должностным лицом, поскольку находился в отпуске.

Как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, она будет просить у суда другие сроки наказания для подсудимых. Какие именно, она не уточнила, но отметила, что «я вижу Н.ПРОТАСОВА более виновным в совершении этого преступления».

Она также сообщила, что по просьбе стороны защиты в судебном заседании объявлен перерыв до 10.30 21 февраля, для того чтобы у защиты было время подготовиться к дебатам.