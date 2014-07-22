Трансляция заседания Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, проект повестки дня сегодняшнего пленарного заседания ВР насчитывает свыше 50 вопросов.

Первым стоит проект закона об утверждении указа президента Украины «О частичной мобилизации» (№4320а). По проекту будет докладывать секретарь СНБО Андрей Парубий.

Кроме того, депутатам предложено включить в повестку дня еще несколько вопросов. Среди них - проект постановления о заявлении Верховной Рады “О трагической гибели людей в результате террористического акта над территорией Украины” (№4326а). По этому документу будет докладывать председатель ВР Александр Турчинов.

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Также предлагается внести изменения в ряд законов относительно обеспечения мобилизации и гарантии гражданам, которые проходят воинскую службу по призыву во время мобилизации.

Кроме того, депутатам предлагают рассмотреть проект постановления о заявлении ВР «О противодействии распространению поддерживаемого Российской Федерацией международного терроризма».

Также парламент может включить в повестку дня проект закона, который предусматривает дополнить Государственный Гимн Украины вторым куплетом национального Гимна.