СМИ: Не дождавшись приказа, офицер вывел раненных и резервистов из окружения

Представитель командования десантной бригады подтвердил информацию об удачной операции по выводу раненных бойцов из оцепления, где больше 7 суток солдаты находились под шквальным ракетным и минометным обстрелом со стороны Российской Федерации, сообщают НикВести

По данным источника издания, один из офицеров четвертой роты второго батальона героически организовал вывод, взял на себя ответственность и вывел тяжелораненых бойцов из оцепления. При этом, он уточняет, что четкого приказа от руководство АТО так и не получил и действовал по личной инициативе.

Как сообщил на своей странице в Facebook Юрий Бирюков, из окружения вывели 75 человек. Среди них есть раненные и контуженные, измученные недельным обстрелом танков, минометов и «Градов».

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Сегодня уже 7-е сутки, как служащие 4-й роты 2 батальона 79 аэромобильной бригады находятся в оцеплении российских террористов под шквальным огнем со стороны Российской Федерации.