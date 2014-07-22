В СНБО обещают ротацию войск в зоне АТО

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

По его словам, указ позволит мобилизовать дополнительное количество людей и укомплектовать те части, которые в этом нуждаются.

Кроме того, как отметил Парубий, в случае необходимости будет проведена ротация тех солдат, "которые уже иногда по несколько месяцев находятся на передовой".

"Чтобы новые добровольцы, новые мобилизованные могли заменить тех, кто сегодня на передовой", - сказал он, уточнив, что речь идет не о полной ротации.

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По словам секретаря СНБО в первую очередь в армию будут набирать тех мужчин, которые имеют необходимый опыт, военную специальность.

"Мы проводим частичную мобилизацию для того, чтобы набрать то количество людей, которое Украинское государство сможет сегодня экипировать, сможет дать им необходимую защиту перед тем, как пойти на передовую", - добавил Парубий.

Он также выразил убеждение, что во вторник Рада утвердит упомянутый указ президента.

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