Для НУ-НС развертывание избирательной кампании много времени не займет

Лидер фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет об отсутствии оснований для проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения пленарного заседания Верховной Рады.

«Сейчас мы не рассматриваем эту тему специально и не оцениваем их вероятность. Но если Партия регионов ставит своей целью внеочередные парламентские выборы, пусть скажет об этом открыто», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после обнародования такой цели может созвать лидеров фракций на консультации, касающиеся роспуска парламента.

При этом лидер фракции подчеркнул, что НУ-НС начинает готовиться к выборам сразу после оглашения результатов предыдущих выборов.

«Мы знаем, что демократия является ежедневным испытанием, и наши штабы быстро могут развернуть избирательную кампанию. Но украинскому народу, наверное, ежемесячные избирательные кампании не нужны. Людям необходима стабильность», - считает В.КИРИЛЕНКО.

«Только состоялись внеочередные парламентские выборы, сформирована коалиция и оппозиция. Если оппозиция в лице Партии регионов не может смириться с тем, что она не при власти, не в кабинетах, и не ходят по тем дорожкам, по которым они привыкли ходить, то это их вопрос, а не вопрос всей страны и не вопрос для того, чтобы заложником стал украинский парламент», - убежден В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции также призвал Партию регионов позаботится о своих избирателях, а не о своих политических интересах.