Малайзия требует скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе Boeing-777 их родственникам

Об этом заявили во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко министр иностранных дел Малайзии Аниф Хаджи Аман, министр транспорта Лео Тионг Лай и Чрезвычайным и Полномочный посол этой страны в Украине Чуа Теонг Бан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко подчеркнул, что украинский народ разделяет боль малазийцев, чьи родные и близкие погибли в катастрофе самолета МH-17, и делает все возможное для того, чтобы были привлеченные к ответственности «преступники, которые уничтожили самолет, совершают надругательства над жертвами катастрофы, уничтожают доказательства».

Президент сообщил о своем поручении правительству обеспечить прозрачность работы следственной комиссии, международных экспертов и возвращение тел погибших их родным. Он также поблагодарил за работу малазийских экспертов.

Глава государства проинформировал о том, что запретил воинским подразделениям на время работы экспертов проводить боевые действия в диаметре 40 километров вокруг места падения самолета.

В свою очередь высокие представители власти Малайзии осудили действия боевиков в Донецкой области по отношению к телам погибшим и шокирующий показ некоторыми телеканалами других стран фрагментов тел жертв катастрофы.

Читайте такжеЕС направит в Украину своего специалиста для расследования катастрофы «Боинга-777»Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Читайте такжеНа месте падения "Боинга-777" начался пожарПо данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики).

Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

На сегодняшний день найдены тела 282 погибших.

Работе спасателей на месте катастрофы препятствуют вооруженные террористы.