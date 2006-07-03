Томенко знает, почему Янукович тянет время
Бютовец комментирует "политическое хамство"
Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что Партия регионов, выдвигая новые ультиматумы, сознательно затягивает время, чтобы собрать 226 голосов народных депутатов в поддержку кандидатуры своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, Н.ТОМЕНКО сообщил журналистам, что сегодня в ходе консультаций ключевым содержанием дискуссии было то, что представители Партии регионов сказали, что не хотят быть в оппозиции и у них есть шанс в разные способы – «вербовки, подкупа» - набрать 226 голосов.
«Поэтому они оттягивают время и выдумывают новые идеи», - сказал Н.ТОМЕНКО, напомнив о новом ультиматуме Партии регионов.
Он еще раз отметил, что цель этого ультиматума не в том, чтобы определить статус оппозиции, а в затягивании времени.
«То, что предлагалось (в ультиматуме – УНИАН), это было классическое политическое хамство: в субботу «Регионы» согласовали текст резолюции по выходу из кризиса и сказали, что это будет важный круглый стол, сегодня они пришли с другим текстом, который они нам не показывали, и хотели обнародовать на круглом столе», - отметил Н.ТОМЕНКО.
Вместе с тем, он выразил радость, что представителей коалиции не так просто подкупить: «Единственное, что нас радует, что у нас стойкий контингент, и это означает, что до этого времени ни один финансовый, организационный или политический инструмент не сработал, чтобы Партия регионов и коммунисты завербовали 226 голосов».
Н.ТОМЕНКО также выразил сомнение в целесообразности завтрашнего заседания парламента: «Нет смысла завтра вообще собираться, потому что не читаются какие-то решения».
Кроме того, Н.ТОМЕНКО назвал абсурдом проведение национального круглого стола, подчеркнув, что аутсайдеры политической борьбы, которые не прошли в парламент, не могут решать его судьбу.
По его мнению, действия Партии регионов направлены на уничтожение парламента в целом, поскольку может возникнуть ситуация, что Президент не будет распускать парламент и не будет назначать новые выборы, а Верховная Рада будет долгое время недееспособной благодаря Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. “Регионалы” требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.
Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.
Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола. Коммунисты также покинули круглый стол, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.
Сегодня же Партия регионов выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, в частности, требуя должностей не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти. “Регионалы” хотят получить должность первого заместителя Председателя Верховной Рады и руководство комитетами ВР, но еще не определились, какими. Партия регионов также хочет, чтобы судьи Конституционного Суда избирались по их квоте.