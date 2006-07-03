Томенко знает, почему Янукович тянет время

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что Партия регионов, выдвигая новые ультиматумы, сознательно затягивает время, чтобы собрать 226 голосов народных депутатов в поддержку кандидатуры своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ТОМЕНКО сообщил журналистам, что сегодня в ходе консультаций ключевым содержанием дискуссии было то, что представители Партии регионов сказали, что не хотят быть в оппозиции и у них есть шанс в разные способы – «вербовки, подкупа» - набрать 226 голосов.

«Поэтому они оттягивают время и выдумывают новые идеи», - сказал Н.ТОМЕНКО, напомнив о новом ультиматуме Партии регионов.

Он еще раз отметил, что цель этого ультиматума не в том, чтобы определить статус оппозиции, а в затягивании времени.

«То, что предлагалось (в ультиматуме – УНИАН), это было классическое политическое хамство: в субботу «Регионы» согласовали текст резолюции по выходу из кризиса и сказали, что это будет важный круглый стол, сегодня они пришли с другим текстом, который они нам не показывали, и хотели обнародовать на круглом столе», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем, он выразил радость, что представителей коалиции не так просто подкупить: «Единственное, что нас радует, что у нас стойкий контингент, и это означает, что до этого времени ни один финансовый, организационный или политический инструмент не сработал, чтобы Партия регионов и коммунисты завербовали 226 голосов».

Н.ТОМЕНКО также выразил сомнение в целесообразности завтрашнего заседания парламента: «Нет смысла завтра вообще собираться, потому что не читаются какие-то решения».

Кроме того, Н.ТОМЕНКО назвал абсурдом проведение национального круглого стола, подчеркнув, что аутсайдеры политической борьбы, которые не прошли в парламент, не могут решать его судьбу.

По его мнению, действия Партии регионов направлены на уничтожение парламента в целом, поскольку может возникнуть ситуация, что Президент не будет распускать парламент и не будет назначать новые выборы, а Верховная Рада будет долгое время недееспособной благодаря Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. “Регионалы” требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола. Коммунисты также покинули круглый стол, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.

Сегодня же Партия регионов выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, в частности, требуя должностей не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти. “Регионалы” хотят получить должность первого заместителя Председателя Верховной Рады и руководство комитетами ВР, но еще не определились, какими. Партия регионов также хочет, чтобы судьи Конституционного Суда избирались по их квоте.