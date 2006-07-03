Янукович: почему я не пришел

Партия регионов не отказывалась от участия «в так называемом «круглом столе», который предложили «помаранчевые», однако рассматривает запланированную на сегодня встречу лишь как согласительный совет представителей фракций, заявляет лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщает Персональный информационный сервер В.ЯНУКОВИЧА, он сказал журналистам, что «поскольку мы убеждены, что проблемы, которые там должны были обсуждаться, больше отвечают формату согласительного совета, то мы и делегировали на встречу весьма уважаемых представителей – членов президиума и членов политсовета Партии регионов, народных депутатов Украины. Мы всегда принимаем участие в заседаниях согласительного совета. А там не ставится условие об обязательном участии руководителей партии или фракции. Например, Юлия ТИМОШЕНКО не принимала участия в двух последних заседаниях согласительного совета, но это не помешало работе этого органа».

«Таким образом мы определили представителей от фракции Партии регионов, которые и прибыли на сегодняшнюю рабочую встречу с единственной целью – провести переговоры, определить позиции и приступить к поиску компромиссов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, круглый стол как форму широкой дискуссии используют в других случаях, «например, когда нужно обсудить более масштабные проблемы, те, которые невозможно решить в стенах парламента. Тогда инициируется общенациональный круглый стол с участием всех политических партий и общественных организаций, духовенства, культурной элиты. И во время такой общенародной дискуссии граждане получают возможность быть соучастниками разговора и ближе узнать представителей всех политических сил, «за» или «против» которых они должны будут голосовать».

Как считает лидер Партии регионов, «парламентская трибуна – это и есть тот круглый стол, за которым дебатируют избранники народа. Формат же согласительного совета является тем механизмом, при помощи которого можно найти понимание и компромиссы для, в данном случае, того, чтобы разблокировать парламентскую трибуну. Обычно, если избранные народом представители не могут найти общий язык, не способны найти консенсус, то нужно, чтобы они заявили об этом избирателям и сложили полномочие. И вот тогда нужен круглый стол, который бы помог народу выяснить, кто есть кто, чтобы во второй раз не сделать ошибку при избрании, чтобы опять не привести к власти людей, которые пекутся о своих должностях, а не об улучшении жизни людей, которые ради захвата власти готовы пренебрегать Конституцией, нарушать законы».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 в помещении Верховной Рады должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола. Коммунисты также покинули круглый стол, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.