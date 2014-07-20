СМИ: Появилось видео, как спасатели нашли один из "черных ящиков" Боинга

Об этом сообщает ТСН.

В частности, на записи видно, как поисковый отряд ГСЧС движется по полю, оставляя отметки вблизи находок.

Затем один из мужчин несет в руках предмет прямоугольной формы в то время, как за кадром слышны комментарии, что это "регистратор".

Читайте такжеСБУ: Россия пытается скрыть доказательства своей причастности к теракту в небе над Украиной (фото)Напомним, судьба "черных ящиков" Боинга-777, потерпевшего крушение над Донбасом, остается загадкой.

Так, глава МИД Украины заявил, что они пока остаются на территории Украины, однако силовые ведомства высказывают опасения, что боевики "ДНР", которые контролируют территорию падения самолета, могут переправить самописцы в Россию.