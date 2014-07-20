Боевики обстреляли историческую часть Луганска, повреждено здание Музея истории города - СМИ

В ночь с 19 на 20 июля боевики ЛНР продолжили обстрелы жилых районов Луганска. Примерно в 0.30 прозвучали взрывы в районе бывшего кинотеатра «Октябрь» и здания машколледжа (район Гусиновки). В это же время снаряд попал в дом, в котором расположен магазин «Птица». Дом загорелся.Читайте такжеВ Луганске меньше чем за два месяца были убиты 250 человек - ОБСЕ

Напомним, что 19 июля возобновились бои под Луганском. В самом же городе террористы возобновили обстрелы жилых кварталов,сообщает informator.lg.ua.

В ходе обстрелов было повреждено здание Музея истории и культуры города.

Издание подчеркивает, что возраст многих зданий, находящихся в старом центре Луганска превышает 100 лет.