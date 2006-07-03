Регионы продолжат блокирование парламента

Фракция Партии регионов и дальше продолжит блокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она рассказала, что сегодня Партия регионов сделала ряд предложений своим политическим оппонентам и ожидает от них ответа, готовы ли они обсуждать эти вопросы в рабочей группе. А до тех пор блокирование продолжится, сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА рассказала, что сегодня Партия регионов высказала свою позицию относительно политического кризиса, который сложился в государстве.

«Мы еще раз аргументировали свои позиции, обменялись мнениями о развитии ситуации», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, Партия регионов предложила создать рабочую группу по каждому пункту, предложенному Партией регионов для обсуждения.

«Мы могли бы получить ответ от наших политических оппонентов и посмотреть, какие позиции можно считать согласованными, а по каким нужно продолжать дискуссию для того, чтобы парламент начал работать», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что формат сегодняшнего круглого стола ничем не отличался от Согласительного совета. Поэтому Партия регионов убеждена, что такой круглый стол необходимо проводить при участии Президента, и сам круглый стол должен быть национальным, заявила она. То есть, по мнению Партии регионов, в нем должны принимать участие не только политические силы, представленные в парламенте, но и другие политические силы и общественные организации.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, этот круглый стол можно было бы начать с обсуждения двух вопросов – объединение государства и социально-экономическая ситуация в стране и выход из экономического кризиса. Также на этом круглом столе можно было бы обсудить вопросы внутренней и внешней политической жизни страны, считает депутат.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов с 27 июня блокирует сессионный зал ВР. “Регионалы” требуют избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования по кандидатурам премьера и спикера в одном пакете.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации. Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола.

Позже А.ТУРЧИНОВ сообщил, что Партия регионов выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов. В нем, в частности, требует должностей не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти. Также “регионалы” хотят должность первого заместителя председателя Верховной Рады и руководство в ряде комитетов. Кроме того, “регионы” выступают за то, чтобы судьи Конституционного Суда избирались по их квоте.