Яценюк: если не договоримся сейчас - не договоримся никогда

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут - до 12.35.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва в кабинете председателя ВР состоятся консультации относительно наработки согласованного проекта постановления, касающегося НАТО.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что по этому вопросу консультации, которые продлятся 30 минут, будут последними.

По его словам, если сейчас не будет достигнута договоренность, то она не будет достигнута никогда.

«Значит, будем работать в формате 226», - сказал А.ЯЦЕНЮК.