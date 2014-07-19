США и Великобритания продолжат давление на Россию в случае, если не будет прогресса в деэскалации
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама высказались за независимое расследование катастрофы борта МН17 и согласились держать давление на Россию в последующие недели, если не будет деэскалации.
Речь об этом шла речь в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
"Они обсудили свои оценки того, что произошло, в том числе, растущую вероятность того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории, находящейся под контролем повстанцев. Они оба согласились, что независимое расследование должно начаться как можно быстрее, а все страны должны взаимодействовать, чтобы гарантировать, что пророссийские сепаратисты обеспечили следователем безопасный и беспрепятственный доступ к месту падения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Кэмерон и Обама обсудили дальнейшие шаги, предпринятые США и ЕС на этой неделе, чтобы "дать понять России, что она заплатит цену в случае, если она не будет участвовать в мирном урегулировании кризиса". "Они согласились держать давление в последующие недели, если не будет прогресса в направлении деэскалации", - сообщили в британском правительстве.