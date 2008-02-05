Яценюк зашел в президиум ВР
11:11, 05 февраля 2008Политика
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Спикер ждет информацию о "мертвых душах"
Арсений ЯЦЕНЮК зашел в президиум Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился к аппарату Верховной Рады Украины с просьбой предоставить информацию о количестве народных депутатов, которые присутствуют в сессионном зале.
Он отметил, что речь идет не о зарегистрированных карточках народных депутатов, а об их «физическом присутствии» в сессионном зале.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что пока не будет предоставлена такая информация, сессионное заседание парламента не будет открыто.
В данное время председатель Верховной Рады находится в президиуме на своем рабочем месте, а вокруг президиума находятся народные депутаты из фракции БЮТ.
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