Яценюк зашел в президиум ВР

Арсений ЯЦЕНЮК зашел в президиум Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился к аппарату Верховной Рады Украины с просьбой предоставить информацию о количестве народных депутатов, которые присутствуют в сессионном зале.

Он отметил, что речь идет не о зарегистрированных карточках народных депутатов, а об их «физическом присутствии» в сессионном зале.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что пока не будет предоставлена такая информация, сессионное заседание парламента не будет открыто.

В данное время председатель Верховной Рады находится в президиуме на своем рабочем месте, а вокруг президиума находятся народные депутаты из фракции БЮТ.