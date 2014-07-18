Le Monde: Вашингтон требует прекращения огня для проведения расследования

В статье под названием «Вашингтон требует прекращения огня для проведения расследования», опубликованной в газете Le Monde, сообщается о том, что США в четверг призвали «немедленно прекратить огонь» в Украине, чтобы позволить провести расследование на месте крушения самолета малазийских авиалиний, которое произошло в четверг, 17 июля. Предположительно он был сбит ракетой класса «земля-воздух», но кем, пока неизвестно.

Как сообщили представители компании Malaysia Airlines, среди 298 пассажиров самолета, который совершал авиаперелет из Амстердама в Куала-Лумпур, большинство были голландцы, но согласно последним данным, там также находились граждане Малайзии, Великобритании, Бельгии, Германии, Индонезии, Филиппин и Канады. Все еще неясно, были ли на борту граждане Франции.

Белый дом опубликовал коммюнике, в котором говорилось:

«Мы призываем все стороны – Россию, пророссийских сепаратистов и Украину – (...) обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к месту крушения международным экспертам».

Канцлер Германии Ангела Меркель также призвала немедленно прекратить огонь в Украине. «Мы должны относиться к этому очень серьезно» и найти «политическое решение», – добавила она во время телефонного разговора с российским президентом.

От России требуют объяснений

Президент США Барак Обама в четверг вечером говорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Путиным через несколько минут после подтверждения факта крушения. Президент России выразил соболезнования по поводу крушения самолета, сказав при этом, что вся ответственность за «страшную трагедию» лежит на украинских властях, и что «этого бы не случилось, если бы в стране был мир, если бы они не возобновили военную операцию».

Канадские власти заявили, что на России также лежит ответственность за крушение самолета. «Мы пока не знает, кто ответственен за эту атаку, но мы по-прежнему осуждаем военную агрессию России и незаконную оккупацию Украины (...), которые стали причиной нынешнего конфликта в регионе», – заявил премьер-министр Стивен Харпер.

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт также указал пальцем на Москву. Посол России в Австралии был вызван в Министерство иностранных дел для объяснений.

Экстренное заседание ООН

Чтобы обсудить все эти вопросы, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное совещание в пятницу в 12:00 (по киевскому времени). На этом заседании, которое созвала Великобритания, должны принять декларацию, призывающую к «проведению полного и независимого международного расследования» крушения самолета.

В тексте, подготовленном Великобританией, говорится о том, что ООН просит «все стороны обеспечить следователям немедленный доступ к месту крушения, чтобы они могли установить причины» и определить, на ком лежит ответственность за случившееся».

Декларации Совета Безопасности не являются обязательными для выполнения и принимаются на основе консенсуса. Текст мог быть принят уже в четверг, но Россия просила отсрочку до утра пятницы, чтобы изучить третий параграф, объяснили дипломатические источники.