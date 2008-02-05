Депутаты собрались в сессионном зале

В Верховной Раде по состоянию на 10.05 пленарное заседание не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент депутаты от фракции БЮТ блокируют президиум ВР, чтобы дать возможность председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ провести пленарное заседание и не допустить туда депутатов-"регионалов".

В то же время депутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента и вывесили там плакат «НАТО не пройдет!».

Депутаты всех фракций на данный момент находятся в сессионном зале.