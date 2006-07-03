Бессмертный предлагает Януковичу определится со своими ”хотелками”

Фракция Партии регионов считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО как инициатор проведения круглого стола власти и оппозиции должен возглавить его и вести переговорный процесс с участием всех политических сил, представленных в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам народный депутат, первый заместитель председателя политисполкома Партии регионов Василий ДЖАРТЫ.

По его словам, для Партии регионов это является принципиальной позицией.

В то же время лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сказал журналистам, что он «впервые об этом слышит» - о том, что Партия регионов настаивает на участии в круглом столе Президента Украины. Однако он считает такой вариант возможным.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что «единственным инструментом решения ситуации является диалог». По его словам, уже всем стало очевидно, что «ультиматумы и все остальное – это глупости».

По мнению лидера фракции «Наша Украина», сначала фракция Партии регионов должна четко определиться со своими требованиями и «выработать свою позицию, поскольку она у них все время меняется». «Если не хотят действовать по Конституции Украины и по регламенту, то скажу на их жаргоне: пусть определятся со своими «хотелками», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что сначала Партия регионов выдвигала четыре пункта требований, а теперь их количество выросло до 12-ти.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины отказались принимать участие в работе круглого стола власти и оппозиции в связи с отсутствием лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ пояснил, что Партия регионов не считала целесообразным присутствие своего лидера на первом этапе проведения круглого стола власти и оппозиции.

Перед этим фракция КПУ заявила, что не будет принимать участия в круглом столе. По мнению коммунистов, сейчас проходит борьба за власть, за портфели, и поэтому они не хотят принимать в этом участия.

Фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. «Регионалы» требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.