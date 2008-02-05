Ющенко и Тимошенко отложили Гулея

Анатолий Гулей останется главой Ощадбанка еще как минимум на две недели. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко на вчерашней встрече решили не обсуждать вопрос о его дальнейшем пребывании на посту предправления Ощадбанка. Хотя буквально накануне встречи премьер-министр заявила о намерении убедить президента «помиловать» нынешнего председателя правления госбанка.

Скорее всего, вопрос отложили ненадолго, пишет "Дело". По словам замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Андрея Пышного, в течение двух недель должно состояться заседание наблюдательного совета Ощадбанка, на котором все и решится. «Дайте набсовету спокойно разобраться! Обещаем: «порки» правления банка не будет. Сегодня установки на увольнение Анатолия Гулея нет», - уверяет Андрей Пышный, который также является членом наблюдательного совета Ощадбанка.

Дальнейшая судьба Гулея - это, скорее, вопрос политических договоренностей, чем оценки его деятельности на посту главы госбанка, полагает издание. Следовательно, совет Ощадбанка просто юридически «оформит» компромисс между Ющенко и Тимошенко. А значит, вопрос с председателем правления Ощадного банка будет снят еще до заседания наблюдательного совета, отмечает газета.