Регионы написали новый ультиматум
Турчинов называет это вызовом
Партия регионов выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что сегодня коалиция была удивлена и шокирована позицией Партии регионов.
По словам А.ТУЧИНОВА, сегодня были перечеркнуты все договоренности, достигнутые на протяжении выходных рабочей группой, в которую входили также представители “регионов”.
Он напомнил, что в круглом столе сегодня планировалось участие всех лидеров фракций, а также то, что Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО будут сопредседателями этого круглого стола.
«Фактически сегодня нас поставили перед фактом, что В.ЯНУКОВИЧ отказывается от участия в круглом столе, и вместо конкретного разговора мы получили новый ультиматум», - заявил А.ТУРЧИНОВ.
По словам А.ТУРЧИНОВА, Партия регионов в новом ультиматуме, в частности, требует должностей не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти.
Он рассказал, что “регионалы” также хотят должность первого заместителя председателя Верховной Рады и руководство комитетами, но еще не определились какими.
“Регионы” также хотят, чтобы судьи Конституционного Суда избрались по их квоте.
«Это просто вызов», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, добавив, что коалиция обсудит этот вопрос. Но, по его мнению, Партия регионов своими требованиями демонстрирует неуважение к политическим силам, которые должны были принимать участие в круглом столе.
Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов с 27 июня блокирует сессионный зал ВР. “Регионалы” требуют избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования по кандидатурам премьера и спикера в одном пакете.
Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.
Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.
Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола.
Коммунисты также ушли с круглого стола, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.
Как ожидается, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во втором раунде круглого стола между представителями парламентской коалиции и оппозиции.