Украинских и польских депутатов не пустили к Надежде Савченко в СИЗО
Народных депутатов Украины и депутатов Польского сейма не пустили к летчице Надежде Савченко, которую удерживают в СИЗО российского Воронежа.
Об этом сообщил в эфире одного из украинских каналов народный депутат Александр Бригинец, который не смог добраться в Воронеж (РФ) из-за задержания его в аэропорту Минска.
В то же время, по его словам, народный депутат Оксана Продан смогла передать Савченко письмо от президента Украины Петра Порошенко.
«Мои коллеги получили отказ во встрече с Надеждой Савченко, но все же положительные новости есть: Надежда передала открытое письмо через российского омбудсмена. А мои коллеги, в свою очередь, через адвоката передали Надежде письмо президента. Ждем новостей», - написал Бригинец на своей странице в Facbook.
Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.
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Ее удерживают в СИЗО Воронежа.