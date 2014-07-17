Украинских и польских депутатов не пустили к Надежде Савченко в СИЗО

Об этом сообщил в эфире одного из украинских каналов народный депутат Александр Бригинец, который не смог добраться в Воронеж (РФ) из-за задержания его в аэропорту Минска.

В то же время, по его словам, народный депутат Оксана Продан смогла передать Савченко письмо от президента Украины Петра Порошенко.

«Мои коллеги получили отказ во встрече с Надеждой Савченко, но все же положительные новости есть: Надежда передала открытое письмо через российского омбудсмена. А мои коллеги, в свою очередь, через адвоката передали Надежде письмо президента. Ждем новостей», - написал Бригинец на своей странице в Facbook.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

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Ее удерживают в СИЗО Воронежа.