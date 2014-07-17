ЕС вновь призывает Россию остановить поток оружия и боевиков в Украину

Такую позицию ЕС в очередной раз подтвердил в выводах, принятых по результатам внеочередного заседания Европейского Совета, состоявшейся в среду в Брюсселе.

„Европейский Совет осуждает продолжение незаконной деятельности вооруженных боевиков в Восточной Украине, в том числе оккупацию общественных зданий, захват заложников и вооруженные нападения на украинских правоохранителей и пограничников. Европейский Совет призывает Российскую Федерацию активно использовать свое влияние на незаконно вооруженные группы и остановить поток оружия и боевиков через границу с тем чтобы добиться быстрой деэскалации”, - сказано в выводах.

Кроме того, Европейский Совет вновь высказалась в поддержку мирного урегулирования кризиса в Украине.

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„Ссылаясь на заявления глав государств и правительств относительно Украины от 6 марта и 27 мая и свои выводы от 21 марта и 27 июня, Европейский совет вновь подчеркивает свою поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине, в частности, настоятельную необходимость договориться о настоящем и устойчивом прекращении огня всеми сторонами, чтобы создать необходимые условия для реализации мирного плана президента Порошенко. Европейский совет поддерживает дипломатические усилия Украины, Российской Федерации, Франции и Германии, а также совместную Берлинскую декларацию от 2 июля”, - отмечается в документе.

Европейский Совет также высоко оценил усилия ОБСЕ и председательствующего в офисе, в частности, в содействии встречи Контактной группы в Украине, а также ее готовность создать миссию мониторинга границы, в которую Европейский Союз и его государства-члены готовы сделать существенный вклад.

Отдельно Европейский Совет высказался относительно спорного газового вопроса между Киевом и Москвой, подчеркнув приверженность Европейского Союза проводить трехсторонние переговоры об условиях поставок газа из Российской Федерации в Украину. „Поиск быстрого соглашения имеет важное значение для стабилизации экономики Украины и для обеспечения безопасности поставок и транзита природного газа через территорию Украины”, - подчеркивается в выводах.