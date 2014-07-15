Яценюк и Сикорский обсудили вызовы, возникающие в связи с российской агрессией

23:44, 15 июля 2014
Политика
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Во вторник, 15 июля, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк провел встречу с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который посещает Украину накануне заседания Совета Европейского Союза

Яценюк та Сікорський обговорили безпекові та економічні виклики, що постають у зв’язку з російською агресією

Глава Правительства обсудил с польским чиновником текущую ситуацию в Донецкой и Луганской области, подробно остановившись на безопасности и экономических вызовах, возникающих в связи с российской агрессией, сообщает Правительственный портал.

Яценюк выразил высокую оценку принципиальной позиции Республики Польша относительно ситуации на Востоке, а также намерениям польского Правительства расширить объемы технической и экспертной помощи Украине.

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Премьер-министр отметил важность совместного скоординированного ответа Европейского Союза на эскалацию насилия со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

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