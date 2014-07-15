The Guardian: Украинские власти говорят об успехах армии в борьбе с мятежниками, в то время как в России рассматривают возможность «точечных ударов»

Об этом говорится в статье под названием «Украинские власти говорят об успехах армии в борьбе с мятежниками, в то время как в России рассматривают возможность «точечных ударов»», опубликованной в британской газете The Guardian.

Президент Украины Петр Порошенко, которого поддерживает Запад, сказал, что правительственные войска сумели прорвать блокаду промосковских повстанцев и добраться до солдат, которые охраняли стратегически важный аэропорт в Луганске, бастионе мятежников.

Промышленный центр, в котором проживает около 425 тыс. человек, является столицей одной из двух самопровозглашенных «народных республик» мятежников и вместе с Донецком, городом с населением 1 млн. человек, сейчас находится под прицелом украинской армии, которая возобновила военную операцию, чтобы, наконец, подавить восстание, которое длится уже 3 месяца и разрывает на части бывшую советскую республику.

Министерство обороны заявило в понедельник, что украинские самолеты совершили пять ударов с воздуха по позициям сепаратистов вблизи Луганска, но не подтвердило заявление повстанцев о том, что украинские войска разместили танки на окраинах города, готовясь к самым масштабным боевым действиям внутри города.

Местные власти заявили, что три человека были убиты и 14 ранены в разных местах города за последние 24 часа, что стало продолжением кровавых выходных, которые принесли самое большое количество жертв среди гражданского населения за все время конфликта, унесшего 550 человеческих жизней.

Украинская армия также понесла потери в последние дни. От рук мятежников, которых, как утверждают киевские власти и западные лидеры, вооружает Кремль, погибли 19 солдат и еще более 100 были ранены в результате ракетной атаки в пятницу поздно вечером.

Такие потери среди военных сильно пошатнули надежды, которые начали появляться у украинских властей, о том, что недавние успехи украинской армии, заставят, наконец, мятежников просить о мире.

Конфликт может усугубиться еще больше, так как в Кремле рассматривают возможность нанесения ударов по позициям украинских военных, утверждая, что в воскресенье они совершили обстрел одного из российских городов через границу, в результате чего погиб один гражданин России.

Российская ежедневная газета «Коммерсант», которая имеет широкие связи с политическими кругами, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, сообщила о том, что московские власти обсуждают возможность нанесения «ответных точечных ударов», но не планируют никаких широкомасштабных действий.

«Наше терпение не безгранично», – сказал источник, добавив, что Россия «точно знает, откуда они [украинцы] стреляют».

Российские власти неоднократно обвиняли украинских военных в обстреле российской территории, но в воскресенье это был первый случай, когда погиб человек, после чего МИД России заявил, что это может иметь «необратимые последствия».

Украинские власти отрицают, что правительственные войска причастны к этому обстрелу, и в воскресенье Петр Порошенко призвал Запад осудить «атаки российских солдат на позиции украинских военных» во время телефонного разговора с главой Европейского совета Херманом ван Ромпеем.

Порошенко пообещал убить «сотни» боевиков за каждого потерянного солдата и приказал блокировать Луганск и Донецк с воздуха.

Европейские лидеры в ответ объединили усилия с российским президентом Владимиром Путиным, пытаясь убедить Петра Порошенко остановить насилие, которое вспыхнуло после изгнания в феврале прокремлевского президента Виктора Януковича и разгорелось после захвата Крыма Россией.

Надежды возлагали на встречу Путина и Порошенко – вторую после выборов президента Украины в мае – которая должна была состояться во время финала Кубка мира по футболу в Рио-де-Жанейро.

Но в Администрации президента в воскресенье заявили, что Порошенко был вынужден отменить свой визит, «учитывая события, которые происходят в настоящее время в Украине».

Вместо этого, Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В итоге, как сообщили в Кремле, они призвали стороны конфликта «как можно скорее заявить о прекращении огня, освобождении заключенных и возвращении международных наблюдателей в восточную Украину.

Пресс-секретарь немецкого правительства сообщил о том, что Путин и Меркель предложили провести видеоконференцию между украинскими властями и сепаратистами, чтобы они, таким образом, смогли начать диалог.