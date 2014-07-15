Количество жертв в Снежном выросло до 11 человек - ОГА

19:00, 15 июля 2014
Политика
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В результате обрушения конструкции жилого дома в Снежном количество жертв увеличилось. 

В Снежном погибли люди / Snezhnoe Portal

Об этом  сообщает департамент здравоохранения Донецкой ОГА.

Так, по состоянию на 17.00 установлено, что в Снежном погибло 11 человек. Пострадавших – 8, среди них есть один ребенок. Малыша уже перевели в Донецкую областную больницу на лечение. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

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