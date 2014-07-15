Количество жертв в Снежном выросло до 11 человек - ОГА
19:00, 15 июля 2014Политика
1
В результате обрушения конструкции жилого дома в Снежном количество жертв увеличилось.
В Снежном погибли люди / Snezhnoe Portal
Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой ОГА.
Так, по состоянию на 17.00 установлено, что в Снежном погибло 11 человек. Пострадавших – 8, среди них есть один ребенок. Малыша уже перевели в Донецкую областную больницу на лечение. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter