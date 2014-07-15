В Снежном в результате взрыва бомбы разрушены 12 квартир в жилом доме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеВ СНБО считают, что бомбардировку Снежного осуществил "неизвестный самолет"

«В Снежном в результате взрыва бомбы разрушены 12 квартир четырехэтажного жилого дома, количество пострадавших устанавливается», - отметил он.

«Из уцелевших квартир эвакуировало 5 человек», - добавил Лысенко.Читайте такжеРоссийская авиация нанесла удар по Снежному в Донецкой области - Тымчук

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной госадминистрации, в городе Снежное обрушился жилой дом. «Сегодня, в 6.35 в спасательную службу региона поступила информация об обрушении жилого дома в городе Снежное на ул. Ленина, 14. После прибытия специалистов на место происшествия установлено, что разрушены 12 квартир», - сказано в сообщении. При этом отмечено, что «по состоянию на 10.00 в результате обрушения погибли 4 человека, еще столько же получили ранения различной степени тяжести».