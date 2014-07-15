По Енакиево проехала колонна танков и САУ под флагами РФ и "Новороссии"

В описании ролика указано, что это сегодняшняя запись из Енакиево.

В частности, на записи видно, как проезжают четыре танка с российскими и сепаратистскими флагами, три САУ, УАЗ и БТР. Также в описании утверждается, что техника движется в сторону Донецка.

Ранее сообщалось, что в Луганской области ночью прошла большая колонна российской тяжелой военной техники, часть которой направилась в Донецк.