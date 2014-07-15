По Енакиево проехала колонна танков и САУ под флагами РФ и "Новороссии"
16:51, 15 июля 2014Политика
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Сегодня в сети было опубликовано видео, якобы запечатлевшее проезд колонны бронетехники под флагами России и с символикой террористических групп, действующих на Востоке Украины.
По Енакиево проехали танки с российскими флагами / скриншот youtube
В описании ролика указано, что это сегодняшняя запись из Енакиево.
В частности, на записи видно, как проезжают четыре танка с российскими и сепаратистскими флагами, три САУ, УАЗ и БТР. Также в описании утверждается, что техника движется в сторону Донецка.
Ранее сообщалось, что в Луганской области ночью прошла большая колонна российской тяжелой военной техники, часть которой направилась в Донецк.
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