Главы МИД Латвии и Исландии 16-17 июля будут находиться с рабочим визитом в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге относительно актуальных вопросов внешней политики.

"16-17 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и Исландии Гуннар Браге Свейнссон осуществят совместный рабочий визит в Украину", - сказал он.Читайте такжеЛатвия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом

По словам Зварича, программой визита предусмотрены встречи с президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Также 17 июля в Украине будет находиться с рабочим визитом министр иностранных дел Японии.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Латвии сегодня, 15 июля, написал в Twitter, что посетит Украину для обсуждения сотрудничества во время президентства Латвии в Европейском Союзе.Читайте такжеИз-за событий в Украине Латвия расширила список невъездных граждан РФ

„На пути в Киев и Днепропетровск, чтобы обсудить сотрудничество Украины и ЕС во время президентства Латвии в следующем году и ситуацию на месте”, - написал Ринкевичс.

Как известно, после Италии председательствовать в ЕС с 1 января 2015 года будет Латвия.