В ПР напомнили Тимошенко, кто дал Украине самый дешевый газ

Устранение компании «РосУкрЭнерго» от поставок природного газа на украинский рынок приведет к повышению цен на газ для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов) сегодня на пресс-конференции.

«Если госпожа ТИМОШЕНКО уничтожит те договоренности, которые обеспечил Юрий БОЙКО в качестве министра (министра топлива и энергетики в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), то она будет нести ответственность за то, какую цену будут платить граждане каждый месяц за газ. Я абсолютно уверен, что это будут более высокие цены, и это авантюра – сейчас начинать пересматривать газовые договоренности», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его мнению, дискуссии об отказе от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго» являются необоснованными с экономической точки зрения. «Правительство Ю.ТИМОШЕНКО не может предложить лучшие цены и видит своей целью только устранить «РосУкрЭнерго» с украинского рынка, и таким образом решить свои политические, а не экономические задачи», - убежден депутат-«регионал».

Он считает неоднозначным заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о существовании оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-министра топлива и энергетики Ю.БОЙКО по факту коррупционных действий при подписании многолетних контактов на поставку газа в Украину, о стоимости транспортировки газа по украинской территории, а также стоимости аренды украинских газовых хранилищ. «Позиция Партии регионов по оценке деятельности Ю.БОЙКО в должности министра известна и состоит в том, что господин Ю.БОЙКО обеспечил для Украины самые низкие цены на газ среди европейских стран», - пояснил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 2 февраля на брифинге сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам провести расследование по факту коррупционных действий при подписании соглашений о поставках газа между «РосУкрЭнерго», « УкрГазЭнерго » и НАК «Нафтогаз Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что СНБО одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки природного газа и отказе от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго».