Россия не осмелится на открытое вторжение в Украину - экс-начальник Генштаба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Михаил Куцин.

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“Группировка Вооруженных сил России от севера до юга насчитывает: в Крыму более 22 тысяч людей, там создается армия, и около 20 тысяч расположены вдоль границы от Черниговской области до Новоазовска на юге. На границе с Донецкой и Луганской областями сосредоточено до 10 батальонов тактических групп”, - сказал Куцин.

Он высказал мнение, что эти военные группировки не могут быть использованы для прямой агрессии, однако они могут выполнять тактические задачи для проведения “миротворческих” и “гуманитарных” операций. “Но это не так просто, поскольку у нас уже созданы достаточно мощные группировки, которые способны дать отпор. Поэтому я считаю, что агрессии не может быть, но могут быть тактические действия, связанные с политическими намерениями Путина”, - сказал Куцин.

Он объяснил, что под видом «миротворческих подразделений» российские войска могут попытаться пересечь границу, чтобы взять под контроль населенные пункты, в которых на сегодняшний день находятся террористы.