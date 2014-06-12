В Минобороны опровергают информацию о премировании Генштаба на сумму 9,6 миллиона

Об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник.

"Хочу еще раз подчеркнуть и заверить вас, что информация распространена в средствах массовой информации, о премировании военнослужащих Генштаба не верна и не соответствует действительности. Финансовый ресурс был распределен не для личного состава Генерального штаба и Минобороны, а на поощрение военнослужащих подчиненных ему воинских частей, привлекаемых к практическому выполнению задач во время учений", - отметил Винник.

По его словам, эти средства предназначены военным частям Высокомобильных десантных войск (4,6 млн грн), 8 армейского корпуса (4,4 млн грн), войск связи и частей обеспечения (200 тыс грн), военнослужащим оперативного обеспечения (150 тыс грн), Военной службы правопорядка (80 тысяч).

"Я хочу подчеркнуть, что военнослужащие Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального Штаба ВС Украины не получили из этой суммы ни копейки", - сказал Винник.