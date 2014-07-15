В Луганске объявлен трехдневный траур по погибшим мирным жителям

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Луганска.

«Последние дни стали черными страницами в жизни нашего города. Горе и скорбь пришли в наш общий дом Луганск. В результате вооруженных столкновений мы теряем самое дорогое, что у нас есть - жизнь ни в чем не повинных луганчан, которые во время обстрела находились не на линии фронта, а в жилых массивах. Только за последние три дня погибло 17 мирных жителей, 73 человека получили осколочные и огнестрельные ранения. В связи с трагическими событиями мною принято решение объявить 15, 16 и 17 июля днями траура в Луганске», - говорится в обращении Кравченко.

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Он также выразил соболезнования родным и близким погибшим.