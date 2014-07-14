Из Донецка террористы вывозят детей-сирот в Россию - ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

«Именно сейчас детей - воспитанников Марьинской школы-интерната вывозят в Россию», - сказали в ОГА.

Источники, близкие к самопровозглашенной «Донецкой народной республике», также сообщили, что так называемый министр минсоцполитики «ДНР» Елена Коровкина организовала для перевоза детей автобусы и потребовала, чтобы педагоги настраивали упирающихся детей на позитивное восприятие отъезда в Россию, в частности, в Нижегороскую область. Документы на вывоз более 100 детей в «ДНР» собрали, взяв доверенности у руководителей интернатов, угрожая им оружием.

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Как сообщал УНИАН, по словам выпускников Марьинской школы-интерната для детей-сирот 11 июля в школу-интернат пришли вооруженные люди во главе с «зам.министра социальной политики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Еленой Коровкиной. Они увезли в неизвестном направлении директора интерната и его зама по воспитательной работе. Угрожая оружием, их заставили подписать какие-то документы для вывоза сирот в Россию, так как директор является государственным опекуном. Затем директора и его зама вернули в интернат, а ночью 12 июля вооруженные люди снова приехали в интернат и попытались насильственно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, предположительно - в Россию. По словам выпускников, директору удалось убедить вывезти детей в Донецкую школу-интернат для детей сирот, где уже находятся 94 своих воспитанников, которых тоже хотят вывезти в Россию.

Министерство иностранных дел Украины выступило с комментарием ситуации и предупредило террористов, что планируемый насильственный вывоз детей из Украины в РФ около 150 детей - воспитанников Марьинской и Донецкой общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки является уголовным преступлением.