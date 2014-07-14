У задержанных в Луганске диверсантов изъяты карты минных полей и заминированных зданий
17:58, 14 июля 2014Политика
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Сотрудники ГУМВД Украины в Луганской области задержали трех диверсантов, входивших в состав незаконного вооруженного формирования, которое базировалось в Северодонецке.
У диверсантов изъяли карты минных полей / пресс-центр АТО
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, у диверсантов изъяты огнестрельное оружие, а также подробные карты минных полей и заминированных объектов.
Задержание состоялось 13 июля в ходе реализации оперативной операции.
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В отношении задержанных проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств участия в диверсионно-разведывательных работах и других преступлениях на территории Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
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