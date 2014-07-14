У задержанных в Луганске диверсантов изъяты карты минных полей и заминированных зданий

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, у диверсантов изъяты огнестрельное оружие, а также подробные карты минных полей и заминированных объектов.

Задержание состоялось 13 июля в ходе реализации оперативной операции.

Читайте такжеВ Славянске обезвредили около 3 тысяч мин

В отношении задержанных проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств участия в диверсионно-разведывательных работах и других преступлениях на территории Луганской, Донецкой и Харьковской областей.