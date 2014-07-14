Латвия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом
10:59, 14 июля 2014Политика
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Парламент Латвии единогласно ратифицировал Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.
Латвия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС / фото УНИАН
Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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"Латвийский парламент единогласно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, как символ солидарности с украинским народом", - написал он.
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